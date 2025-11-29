Precio de Foku hoy

El precio actual de Foku (FOKU) hoy es --, con una variación del 0.92% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de FOKU a USD es -- por FOKU.

Foku actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 27,841, con un suministro circulante de 978.51M FOKU. Durante las últimas 24 horas, FOKU cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, FOKU experimentó un cambio de -0.17% en la última hora y de -18.12% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Foku (FOKU)

Cap de mercado $ 27.84K$ 27.84K $ 27.84K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 27.84K$ 27.84K $ 27.84K Suministro de Circulación 978.51M 978.51M 978.51M Suministro total 978,513,178.6572123 978,513,178.6572123 978,513,178.6572123

La capitalización de mercado actual de Foku es de $ 27.84K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de FOKU es de 978.51M, con un suministro total de 978513178.6572123. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 27.84K.