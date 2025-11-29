Precio de Felis hoy

El precio actual de Felis (FELIS) hoy es --, con una variación del 92.89% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de FELIS a USD es -- por FELIS.

Felis actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 6,740.87, con un suministro circulante de 311.12B FELIS. Durante las últimas 24 horas, FELIS cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00000328, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, FELIS experimentó un cambio de -0.12% en la última hora y de -95.69% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Felis (FELIS)

Cap de mercado $ 6.74K$ 6.74K $ 6.74K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 17.36K$ 17.36K $ 17.36K Suministro de Circulación 311.12B 311.12B 311.12B Suministro total 801,328,527,551.2377 801,328,527,551.2377 801,328,527,551.2377

La capitalización de mercado actual de Felis es de $ 6.74K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de FELIS es de 311.12B, con un suministro total de 801328527551.2377. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 17.36K.