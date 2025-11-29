Precio de FeenixAI hoy

El precio actual de FeenixAI (FEENIX) hoy es $ 0.00001235, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de FEENIX a USD es $ 0.00001235 por FEENIX.

FeenixAI actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 12,348.69, con un suministro circulante de 1000.00M FEENIX. Durante las últimas 24 horas, FEENIX cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00018879, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.0000091.

En el corto plazo, FEENIX experimentó un cambio de -- en la última hora y de +22.28% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de FeenixAI (FEENIX)

Cap de mercado $ 12.35K$ 12.35K $ 12.35K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 12.35K$ 12.35K $ 12.35K Suministro de Circulación 1000.00M 1000.00M 1000.00M Suministro total 999,999,878.8479242 999,999,878.8479242 999,999,878.8479242

La capitalización de mercado actual de FeenixAI es de $ 12.35K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de FEENIX es de 1000.00M, con un suministro total de 999999878.8479242. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 12.35K.