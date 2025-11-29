Precio de Everybody hoy

El precio actual de Everybody (HOLD) hoy es $ 0.00024953, con una variación del 8.35% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de HOLD a USD es $ 0.00024953 por HOLD.

Everybody actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 6,931,785, con un suministro circulante de 27.78B HOLD. Durante las últimas 24 horas, HOLD cotiza entre $ 0.000249 (bajo) y $ 0.00030554 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00164477, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.0000118.

En el corto plazo, HOLD experimentó un cambio de +0.02% en la última hora y de +4.55% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Everybody (HOLD)

Cap de mercado $ 6.93M$ 6.93M $ 6.93M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 6.93M$ 6.93M $ 6.93M Suministro de Circulación 27.78B 27.78B 27.78B Suministro total 27,780,713,256.829243 27,780,713,256.829243 27,780,713,256.829243

