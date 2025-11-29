Precio de ErectusDAO hoy

El precio actual de ErectusDAO (YUGE) hoy es $ 0.149254, con una variación del 1.38% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de YUGE a USD es $ 0.149254 por YUGE.

ErectusDAO actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 238,182, con un suministro circulante de 1.60M YUGE. Durante las últimas 24 horas, YUGE cotiza entre $ 0.149101 (bajo) y $ 0.151942 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.281013, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.13635.

En el corto plazo, YUGE experimentó un cambio de -0.42% en la última hora y de +5.93% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de ErectusDAO (YUGE)

Cap de mercado $ 238.18K$ 238.18K $ 238.18K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 238.18K$ 238.18K $ 238.18K Suministro de Circulación 1.60M 1.60M 1.60M Suministro total 1,595,241.433839235 1,595,241.433839235 1,595,241.433839235

La capitalización de mercado actual de ErectusDAO es de $ 238.18K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de YUGE es de 1.60M, con un suministro total de 1595241.433839235. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 238.18K.