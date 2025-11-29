Precio de Emerge hoy

El precio actual de Emerge (EMERGE) hoy es --, con una variación del 2.98% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de EMERGE a USD es -- por EMERGE.

Emerge actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 656,655, con un suministro circulante de 94.77B EMERGE. Durante las últimas 24 horas, EMERGE cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, EMERGE experimentó un cambio de -0.16% en la última hora y de -1.29% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Emerge (EMERGE)

Cap de mercado $ 656.66K$ 656.66K $ 656.66K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 692.90K$ 692.90K $ 692.90K Suministro de Circulación 94.77B 94.77B 94.77B Suministro total 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

