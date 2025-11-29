Precio de ELLA hoy

El precio actual de ELLA (ELLA) hoy es $ 0.00083124, con una variación del 0.14% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ELLA a USD es $ 0.00083124 por ELLA.

ELLA actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 831,201, con un suministro circulante de 999.95M ELLA. Durante las últimas 24 horas, ELLA cotiza entre $ 0.00082459 (bajo) y $ 0.00083311 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00136588, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00013543.

En el corto plazo, ELLA experimentó un cambio de -- en la última hora y de +11.03% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de ELLA (ELLA)

Cap de mercado $ 831.20K$ 831.20K $ 831.20K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 831.20K$ 831.20K $ 831.20K Suministro de Circulación 999.95M 999.95M 999.95M Suministro total 999,952,023.282686 999,952,023.282686 999,952,023.282686

La capitalización de mercado actual de ELLA es de $ 831.20K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de ELLA es de 999.95M, con un suministro total de 999952023.282686. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 831.20K.