Precio de EAGLES WINGS hoy

El precio actual de EAGLES WINGS (EGW) hoy es --, con una variación del 2.42% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de EGW a USD es -- por EGW.

EAGLES WINGS actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 28,735, con un suministro circulante de 446.95B EGW. Durante las últimas 24 horas, EGW cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, EGW experimentó un cambio de -0.01% en la última hora y de +13.33% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de EAGLES WINGS (EGW)

Cap de mercado $ 28.74K$ 28.74K $ 28.74K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 28.74K$ 28.74K $ 28.74K Suministro de Circulación 446.95B 446.95B 446.95B Suministro total 446,949,443,649.4603 446,949,443,649.4603 446,949,443,649.4603

