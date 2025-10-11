Información del precio (USD) de DUNA AI (DUNA)

Rango de precios en 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 24H Mín $ 0 $ 0 $ 0 24H Máx 24H Mín $ 0$ 0 $ 0 24H Máx $ 0$ 0 $ 0 Máximo Histórico $ 0.00300003$ 0.00300003 $ 0.00300003 Precio más bajo $ 0$ 0 $ 0 Cambio de Precio (1H) +18.67% Cambio de Precio (1D) -5.77% Cambio de Precio (7D) -19.70% Cambio de Precio (7D) -19.70%

El precio en tiempo real de DUNA AI (DUNA) es de --. Durante las últimas 24 horas, DUNA se ha operado entre un mínimo de $ 0 y un máximo de $ 0, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de DUNA es de $ 0.00300003, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.

En términos de rendimiento a corto plazo, DUNA ha cambiado en un +18.67% en la última hora, -5.77% en 24 horas y -19.70% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de DUNA AI (DUNA)

Cap de mercado $ 335.92K$ 335.92K $ 335.92K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 335.92K$ 335.92K $ 335.92K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de DUNA AI es de $ 335.92K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de DUNA es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 335.92K.