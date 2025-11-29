Precio de Drawcast hoy

El precio actual de Drawcast (DRAW) hoy es --, con una variación del 3.73% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de DRAW a USD es -- por DRAW.

Drawcast actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 43,981, con un suministro circulante de 100.00B DRAW. Durante las últimas 24 horas, DRAW cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00000311, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, DRAW experimentó un cambio de +1.74% en la última hora y de -22.04% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Drawcast (DRAW)

Cap de mercado $ 43.98K$ 43.98K $ 43.98K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 43.98K$ 43.98K $ 43.98K Suministro de Circulación 100.00B 100.00B 100.00B Suministro total 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Drawcast es de $ 43.98K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de DRAW es de 100.00B, con un suministro total de 100000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 43.98K.