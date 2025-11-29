Precio de Doll Face hoy

El precio actual de Doll Face (DOLL) hoy es $ 0.00009491, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de DOLL a USD es $ 0.00009491 por DOLL.

Doll Face actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 9,490.66, con un suministro circulante de 100.00M DOLL. Durante las últimas 24 horas, DOLL cotiza entre $ 0.00009491 (bajo) y $ 0.00009491 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00248624, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00009361.

En el corto plazo, DOLL experimentó un cambio de -- en la última hora y de -24.02% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Doll Face (DOLL)

Cap de mercado $ 9.49K$ 9.49K $ 9.49K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 9.49K$ 9.49K $ 9.49K Suministro de Circulación 100.00M 100.00M 100.00M Suministro total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Doll Face es de $ 9.49K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de DOLL es de 100.00M, con un suministro total de 100000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 9.49K.