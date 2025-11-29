Precio de DESU hoy

El precio actual de DESU (DESU) hoy es --, con una variación del 5.51% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de DESU a USD es -- por DESU.

DESU actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 193,407, con un suministro circulante de 1.00B DESU. Durante las últimas 24 horas, DESU cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00359485, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, DESU experimentó un cambio de -0.07% en la última hora y de -8.12% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de DESU (DESU)

Cap de mercado $ 193.41K$ 193.41K $ 193.41K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 193.41K$ 193.41K $ 193.41K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

