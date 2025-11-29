Precio de Darwin hoy

El precio actual de Darwin (DARWIN) hoy es $ 0.00020464, con una variación del 4.80% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de DARWIN a USD es $ 0.00020464 por DARWIN.

Darwin actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 103,514, con un suministro circulante de 505.83M DARWIN. Durante las últimas 24 horas, DARWIN cotiza entre $ 0.00020425 (bajo) y $ 0.00021496 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.02393398, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00017064.

En el corto plazo, DARWIN experimentó un cambio de -0.15% en la última hora y de +15.76% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Darwin (DARWIN)

Cap de mercado $ 103.51K$ 103.51K $ 103.51K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 204.64K$ 204.64K $ 204.64K Suministro de Circulación 505.83M 505.83M 505.83M Suministro total 999,996,256.91182 999,996,256.91182 999,996,256.91182

La capitalización de mercado actual de Darwin es de $ 103.51K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de DARWIN es de 505.83M, con un suministro total de 999996256.91182. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 204.64K.