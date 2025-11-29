Precio de CUPSEY hoy

El precio actual de CUPSEY (CUPSEY) hoy es --, con una variación del 2.60% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CUPSEY a USD es -- por CUPSEY.

CUPSEY actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 880,081, con un suministro circulante de 999.75M CUPSEY. Durante las últimas 24 horas, CUPSEY cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.01995217, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, CUPSEY experimentó un cambio de +0.34% en la última hora y de -6.38% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de CUPSEY (CUPSEY)

Cap de mercado $ 880.08K$ 880.08K $ 880.08K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 880.08K$ 880.08K $ 880.08K Suministro de Circulación 999.75M 999.75M 999.75M Suministro total 999,751,216.563408 999,751,216.563408 999,751,216.563408

La capitalización de mercado actual de CUPSEY es de $ 880.08K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de CUPSEY es de 999.75M, con un suministro total de 999751216.563408. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 880.08K.