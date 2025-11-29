Precio de Crumbcat hoy

El precio actual de Crumbcat (CRUMB) hoy es --, con una variación del 7.68% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CRUMB a USD es -- por CRUMB.

Crumbcat actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 146,621, con un suministro circulante de 999.51M CRUMB. Durante las últimas 24 horas, CRUMB cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00263437, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, CRUMB experimentó un cambio de -- en la última hora y de -2.53% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Crumbcat (CRUMB)

Cap de mercado $ 146.62K$ 146.62K $ 146.62K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 146.62K$ 146.62K $ 146.62K Suministro de Circulación 999.51M 999.51M 999.51M Suministro total 999,507,722.392323 999,507,722.392323 999,507,722.392323

La capitalización de mercado actual de Crumbcat es de $ 146.62K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de CRUMB es de 999.51M, con un suministro total de 999507722.392323. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 146.62K.