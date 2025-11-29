Precio de CROTCH hoy

El precio actual de CROTCH (CROTCH) hoy es $ 0.00557808, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CROTCH a USD es $ 0.00557808 por CROTCH.

CROTCH actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 394,500, con un suministro circulante de 70.72M CROTCH. Durante las últimas 24 horas, CROTCH cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.01267094, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00402175.

En el corto plazo, CROTCH experimentó un cambio de -- en la última hora y de +38.68% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de CROTCH (CROTCH)

Cap de mercado $ 394.50K$ 394.50K $ 394.50K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 2.23M$ 2.23M $ 2.23M Suministro de Circulación 70.72M 70.72M 70.72M Suministro total 400,000,000.0 400,000,000.0 400,000,000.0

La capitalización de mercado actual de CROTCH es de $ 394.50K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de CROTCH es de 70.72M, con un suministro total de 400000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 2.23M.