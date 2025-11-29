Precio de Concentric Industries hoy

El precio actual de Concentric Industries (CONCENTRIC) hoy es --, con una variación del 24.52% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CONCENTRIC a USD es -- por CONCENTRIC.

Concentric Industries actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 677,974, con un suministro circulante de 871.82M CONCENTRIC. Durante las últimas 24 horas, CONCENTRIC cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00442362, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, CONCENTRIC experimentó un cambio de -7.76% en la última hora y de +85.44% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Concentric Industries (CONCENTRIC)

Cap de mercado $ 677.97K$ 677.97K $ 677.97K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 777.61K$ 777.61K $ 777.61K Suministro de Circulación 871.82M 871.82M 871.82M Suministro total 999,945,500.2848163 999,945,500.2848163 999,945,500.2848163

La capitalización de mercado actual de Concentric Industries es de $ 677.97K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de CONCENTRIC es de 871.82M, con un suministro total de 999945500.2848163. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 777.61K.