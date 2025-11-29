Precio de ChicagoCoin hoy

El precio actual de ChicagoCoin (CLT) hoy es $ 0.00251536, con una variación del 1.47% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CLT a USD es $ 0.00251536 por CLT.

ChicagoCoin actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 1,515,676, con un suministro circulante de 600.00M CLT. Durante las últimas 24 horas, CLT cotiza entre $ 0.00250312 (bajo) y $ 0.00256915 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00507574, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, CLT experimentó un cambio de +0.04% en la última hora y de -32.45% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de ChicagoCoin (CLT)

Cap de mercado $ 1.52M$ 1.52M $ 1.52M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 2.53M$ 2.53M $ 2.53M Suministro de Circulación 600.00M 600.00M 600.00M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de ChicagoCoin es de $ 1.52M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de CLT es de 600.00M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 2.53M.