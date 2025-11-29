Precio de Chadrizard hoy

El precio actual de Chadrizard ($ZARD) hoy es $ 0.00003064, con una variación del 5.51% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de $ZARD a USD es $ 0.00003064 por $ZARD.

Chadrizard actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 30,639, con un suministro circulante de 1.00B $ZARD. Durante las últimas 24 horas, $ZARD cotiza entre $ 0.00003065 (bajo) y $ 0.00003243 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00022552, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00002598.

En el corto plazo, $ZARD experimentó un cambio de -0.02% en la última hora y de -1.07% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Chadrizard ($ZARD)

Cap de mercado $ 30.64K$ 30.64K $ 30.64K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 30.64K$ 30.64K $ 30.64K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Chadrizard es de $ 30.64K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de $ZARD es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 30.64K.