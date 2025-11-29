Precio de ChadFi hoy

El precio actual de ChadFi (CHADFI) hoy es --, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CHADFI a USD es -- por CHADFI.

ChadFi actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 168,633, con un suministro circulante de 1.00B CHADFI. Durante las últimas 24 horas, CHADFI cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00174818, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, CHADFI experimentó un cambio de -- en la última hora y de +2.82% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de ChadFi (CHADFI)

Cap de mercado $ 168.63K$ 168.63K $ 168.63K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 168.63K$ 168.63K $ 168.63K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

