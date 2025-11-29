Precio de CAT LADY hoy

El precio actual de CAT LADY (KTTY) hoy es $ 0.00004291, con una variación del 21.15% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de KTTY a USD es $ 0.00004291 por KTTY.

CAT LADY actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 39,350, con un suministro circulante de 917.13M KTTY. Durante las últimas 24 horas, KTTY cotiza entre $ 0.00004297 (bajo) y $ 0.00005441 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00051119, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00004291.

En el corto plazo, KTTY experimentó un cambio de -0.50% en la última hora y de -34.99% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de CAT LADY (KTTY)

Cap de mercado $ 39.35K$ 39.35K $ 39.35K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 39.35K$ 39.35K $ 39.35K Suministro de Circulación 917.13M 917.13M 917.13M Suministro total 917,133,912.0189911 917,133,912.0189911 917,133,912.0189911

La capitalización de mercado actual de CAT LADY es de $ 39.35K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de KTTY es de 917.13M, con un suministro total de 917133912.0189911. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 39.35K.