Precio de Captain Kuma hoy

El precio actual de Captain Kuma (KUMA) hoy es $ 0.00650151, con una variación del 3.40% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de KUMA a USD es $ 0.00650151 por KUMA.

Captain Kuma actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 5,853,776, con un suministro circulante de 899.99M KUMA. Durante las últimas 24 horas, KUMA cotiza entre $ 0.00647675 (bajo) y $ 0.0069378 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.01017393, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.0054502.

En el corto plazo, KUMA experimentó un cambio de -1.72% en la última hora y de +3.43% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Captain Kuma (KUMA)

Cap de mercado $ 5.85M$ 5.85M $ 5.85M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 5.85M$ 5.85M $ 5.85M Suministro de Circulación 899.99M 899.99M 899.99M Suministro total 899,994,368.8113148 899,994,368.8113148 899,994,368.8113148

La capitalización de mercado actual de Captain Kuma es de $ 5.85M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de KUMA es de 899.99M, con un suministro total de 899994368.8113148. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 5.85M.