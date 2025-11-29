Precio de Capa hoy

El precio actual de Capa (CAPA) hoy es --, con una variación del 0.77% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CAPA a USD es -- por CAPA.

Capa actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 128,347, con un suministro circulante de 157.06M CAPA. Durante las últimas 24 horas, CAPA cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.02191833, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, CAPA experimentó un cambio de +0.67% en la última hora y de +11.06% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Capa (CAPA)

Cap de mercado $ 128.35K$ 128.35K $ 128.35K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 408.58K$ 408.58K $ 408.58K Suministro de Circulación 157.06M 157.06M 157.06M Suministro total 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Capa es de $ 128.35K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de CAPA es de 157.06M, con un suministro total de 500000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 408.58K.