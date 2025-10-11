Información del precio (USD) de CAIRE (CAIRE)

Rango de precios en 24 horas: 24H Mín $ 0.00116741 24H Máx $ 0.00117494 Máximo Histórico $ 0.00675754 Precio más bajo $ 0.00116642 Cambio de Precio (1H) -0.08% Cambio de Precio (1D) -0.08% Cambio de Precio (7D) -18.17%

El precio en tiempo real de CAIRE (CAIRE) es de $0.00116642. Durante las últimas 24 horas, CAIRE se ha operado entre un mínimo de $ 0.00116741 y un máximo de $ 0.00117494, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de CAIRE es de $ 0.00675754, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.00116642.

En términos de rendimiento a corto plazo, CAIRE ha cambiado en un -0.08% en la última hora, -0.08% en 24 horas y -18.17% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de CAIRE (CAIRE)

Cap de mercado $ 24.50K Volumen (24H) -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 24.50K Suministro de Circulación 21.00M Suministro total 21,000,000.0

La capitalización de mercado actual de CAIRE es de $ 24.50K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de CAIRE es de 21.00M, con un suministro total de 21000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 24.50K.