Explora los datos clave de la tokenómica y el precio de Brettwu (BRETTWU), incluyendo la capitalización de mercado, detalles de suministro, FDV e historial de precios. Comprende el valor actual del token y su posición en el mercado de un vistazo.
Información de Brettwu (BRETTWU)
The Chinese Alter Ego of Your Favorite Boys Club Character, BRETT (0x66bff)
Brett Wu — The Carefree Coin Sage
In the scrolls of Cryptonia, they tell of Brett Wu, a wandering spirit who rides fortune like a drifting cloud.
He sits atop a red star ball, smoke curling in the night air, watching coins flip themselves into gold.
Legends say Brett Wu was born under the Laughing Moon — too chill to worry, too lucky to lose. While others plot and panic, he lets the winds of chance carry him to victory.
When you hold Brett Wu, you hold the art of effortless winning.
Stay calm, spin the coin — let the world come to you.
Tokenómica de Brettwu (BRETTWU): Métricas clave explicadas y casos de uso
Entender la tokenómica de Brettwu (BRETTWU) es esencial para analizar su valor a largo plazo, sostenibilidad y potencial.
Métricas clave y cómo se calculan:
Suministro total:
El número máximo de tokens BRETTWU que se han creado o se crearán jamás.
Suministro circulante:
El número de tokens actualmente disponibles en el mercado y en manos del público.
Suministro máx.:
El límite máximo de tokens BRETTWU que pueden existir en total.
FDV (Valoración totalmente diluida):
Calculado como el precio actual × el suministro máximo, lo que da una proyección de la capitalización total del mercado si todos los tokens estuvieran en circulación.
Tasa de inflación:
Refleja la velocidad a la que se introducen nuevos tokens, lo que afecta la escasez y el movimiento del precio a largo plazo.
¿Por qué importan estas métricas para los traders?
Alto suministro circulante = mayor liquidez.
Suministro máximo limitado + baja inflación = potencial de apreciación del precio a largo plazo.
Distribución de tokens transparente = mayor confianza en el proyecto y menor riesgo de control.
Alta FDV con baja capitalización de mercado actual = posibles señales de sobrevaloración.
Ahora que entiendes la tokenómica de BRETTWU
Predicción de precios de BRETTWU
¿Quieres saber hacia dónde podría dirigirse BRETTWU? Nuestra página de predicción de precios de BRETTWU combina el sentimiento del mercado, tendencias históricas e indicadores técnicos para ofrecerte una visión prospectiva.
Aviso legal
Los datos de la tokenómica en esta página provienen de fuentes externas. MEXC no garantiza su exactitud. Realiza una investigación exhaustiva antes de invertir.
Lee y comprende el Acuerdo de Usuario y la Política de Privacidad