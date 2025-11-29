Precio de BOMET hoy

El precio actual de BOMET (BOMET) hoy es $ 0.00032374, con una variación del 8.15% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BOMET a USD es $ 0.00032374 por BOMET.

BOMET actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 194,243, con un suministro circulante de 600.00M BOMET. Durante las últimas 24 horas, BOMET cotiza entre $ 0.00032304 (bajo) y $ 0.00035956 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00193848, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00024332.

En el corto plazo, BOMET experimentó un cambio de -0.10% en la última hora y de +18.69% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de BOMET (BOMET)

Cap de mercado $ 194.24K$ 194.24K $ 194.24K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 194.24K$ 194.24K $ 194.24K Suministro de Circulación 600.00M 600.00M 600.00M Suministro total 600,000,000.0 600,000,000.0 600,000,000.0

La capitalización de mercado actual de BOMET es de $ 194.24K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BOMET es de 600.00M, con un suministro total de 600000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 194.24K.