Precio de BOB hoy

El precio actual de BOB (BITCOIN BOB) hoy es --, con una variación del 10.25% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BITCOIN BOB a USD es -- por BITCOIN BOB.

BOB actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 767,105, con un suministro circulante de 21.00T BITCOIN BOB. Durante las últimas 24 horas, BITCOIN BOB cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, BITCOIN BOB experimentó un cambio de -0.00% en la última hora y de +79.98% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de BOB (BITCOIN BOB)

Cap de mercado $ 767.11K$ 767.11K $ 767.11K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 767.11K$ 767.11K $ 767.11K Suministro de Circulación 21.00T 21.00T 21.00T Suministro total 21,000,000,000,000.0 21,000,000,000,000.0 21,000,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de BOB es de $ 767.11K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BITCOIN BOB es de 21.00T, con un suministro total de 21000000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 767.11K.