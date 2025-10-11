Información del precio (USD) de BladeSwap (BLADE)

Rango de precios en 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 24H Mín $ 0.00122199 $ 0.00122199 $ 0.00122199 24H Máx 24H Mín $ 0$ 0 $ 0 24H Máx $ 0.00122199$ 0.00122199 $ 0.00122199 Máximo Histórico $ 0.207049$ 0.207049 $ 0.207049 Precio más bajo $ 0$ 0 $ 0 Cambio de Precio (1H) +1.07% Cambio de Precio (1D) -12.91% Cambio de Precio (7D) -17.13% Cambio de Precio (7D) -17.13%

El precio en tiempo real de BladeSwap (BLADE) es de $0.00105574. Durante las últimas 24 horas, BLADE se ha operado entre un mínimo de $ 0 y un máximo de $ 0.00122199, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de BLADE es de $ 0.207049, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.

En términos de rendimiento a corto plazo, BLADE ha cambiado en un +1.07% en la última hora, -12.91% en 24 horas y -17.13% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de BladeSwap (BLADE)

Cap de mercado $ 98.65K$ 98.65K $ 98.65K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 191.49K$ 191.49K $ 191.49K Suministro de Circulación 93.45M 93.45M 93.45M Suministro total 181,384,600.423167 181,384,600.423167 181,384,600.423167

La capitalización de mercado actual de BladeSwap es de $ 98.65K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BLADE es de 93.45M, con un suministro total de 181384600.423167. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 191.49K.