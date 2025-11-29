Precio de BitcoinZK hoy

El precio actual de BitcoinZK (ZYRA) hoy es $ 0.00203258, con una variación del 5.61% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ZYRA a USD es $ 0.00203258 por ZYRA.

BitcoinZK actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 508,481, con un suministro circulante de 250.00M ZYRA. Durante las últimas 24 horas, ZYRA cotiza entre $ 0.00203104 (bajo) y $ 0.00221436 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.167321, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00205689.

En el corto plazo, ZYRA experimentó un cambio de -1.86% en la última hora y de -61.24% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de BitcoinZK (ZYRA)

Cap de mercado $ 508.48K$ 508.48K $ 508.48K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 2.03M$ 2.03M $ 2.03M Suministro de Circulación 250.00M 250.00M 250.00M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de BitcoinZK es de $ 508.48K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de ZYRA es de 250.00M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 2.03M.