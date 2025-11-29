Precio de BitcoinII hoy

El precio actual de BitcoinII (BC2) hoy es $ 0.72684, con una variación del 5.53% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BC2 a USD es $ 0.72684 por BC2.

BitcoinII actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 1,797,511, con un suministro circulante de 2.47M BC2. Durante las últimas 24 horas, BC2 cotiza entre $ 0.688723 (bajo) y $ 0.806217 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.89, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.407087.

En el corto plazo, BC2 experimentó un cambio de +3.12% en la última hora y de +49.65% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de BitcoinII (BC2)

Cap de mercado $ 1.80M$ 1.80M $ 1.80M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.80M$ 1.80M $ 1.80M Suministro de Circulación 2.47M 2.47M 2.47M Suministro total 2,473,050.0 2,473,050.0 2,473,050.0

La capitalización de mercado actual de BitcoinII es de $ 1.80M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BC2 es de 2.47M, con un suministro total de 2473050.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.80M.