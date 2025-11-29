Precio de Biggie hoy

El precio actual de Biggie (BIGGIE) hoy es --, con una variación del 3.24% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BIGGIE a USD es -- por BIGGIE.

Biggie actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 115,217, con un suministro circulante de 1,000.00T BIGGIE. Durante las últimas 24 horas, BIGGIE cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, BIGGIE experimentó un cambio de -7.14% en la última hora y de -5.83% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Biggie (BIGGIE)

