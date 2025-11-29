Precio de Bella Bumper hoy

El precio actual de Bella Bumper (BUMPER) hoy es --, con una variación del 6.26% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BUMPER a USD es -- por BUMPER.

Bella Bumper actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 160,023, con un suministro circulante de 499.66M BUMPER. Durante las últimas 24 horas, BUMPER cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00667841, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, BUMPER experimentó un cambio de -- en la última hora y de +4.82% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Bella Bumper (BUMPER)

Cap de mercado $ 160.02K$ 160.02K $ 160.02K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 160.02K$ 160.02K $ 160.02K Suministro de Circulación 499.66M 499.66M 499.66M Suministro total 499,657,173.494632 499,657,173.494632 499,657,173.494632

La capitalización de mercado actual de Bella Bumper es de $ 160.02K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BUMPER es de 499.66M, con un suministro total de 499657173.494632. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 160.02K.