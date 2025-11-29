Precio de Baldor hoy

El precio actual de Baldor (BALDOR) hoy es $ 10.78, con una variación del 1.39% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BALDOR a USD es $ 10.78 por BALDOR.

Baldor actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 1,078,639, con un suministro circulante de 100.00K BALDOR. Durante las últimas 24 horas, BALDOR cotiza entre $ 10.75 (bajo) y $ 11.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 23.5, mientras que el mínimo histórico fue $ 9.84.

En el corto plazo, BALDOR experimentó un cambio de +0.16% en la última hora y de +2.43% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Baldor (BALDOR)

Cap de mercado $ 1.08M$ 1.08M $ 1.08M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.08M$ 1.08M $ 1.08M Suministro de Circulación 100.00K 100.00K 100.00K Suministro total 100,000.0 100,000.0 100,000.0

La capitalización de mercado actual de Baldor es de $ 1.08M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BALDOR es de 100.00K, con un suministro total de 100000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.08M.