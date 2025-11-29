Precio de AU79 hoy

El precio actual de AU79 (AU79) hoy es --, con una variación del --% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de AU79 a USD es -- por AU79.

AU79 actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- AU79. Durante las últimas 24 horas, AU79 cotiza entre -- (bajo) y -- (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, AU79 experimentó un cambio de -- en la última hora y de -- en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de AU79 (AU79)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida ---- -- Suministro de Circulación ---- -- Suministro total ---- --

La capitalización de mercado actual de AU79 es de --, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de AU79 es de --, con un suministro total de . Su valor totalmente diluido (FDV) es de --.