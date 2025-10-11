Tokenómica de Aristo (ARISTO)
Tokenómica y análisis de precio de Aristo (ARISTO)
Explora los datos clave de la tokenómica y el precio de Aristo (ARISTO), incluyendo la capitalización de mercado, detalles de suministro, FDV e historial de precios. Comprende el valor actual del token y su posición en el mercado de un vistazo.
Información de Aristo (ARISTO)
$ARISTO is a philosophical meme token that explores the metaphysical idea of emptiness, as described by thinkers like Aristotle and Plato. It challenges the notion that the void is mere absence, instead presenting it as pure potential. Drawing inspiration from the Japanese concept of ma — the space between things that gives them meaning — $ARISTO invites holders to reflect, pause, and find value in the undefined. It’s not just a token; it’s a symbol of intentional presence in a world of noise.
Tokenómica de Aristo (ARISTO): Métricas clave explicadas y casos de uso
Entender la tokenómica de Aristo (ARISTO) es esencial para analizar su valor a largo plazo, sostenibilidad y potencial.
Métricas clave y cómo se calculan:
Suministro total:
El número máximo de tokens ARISTO que se han creado o se crearán jamás.
Suministro circulante:
El número de tokens actualmente disponibles en el mercado y en manos del público.
Suministro máx.:
El límite máximo de tokens ARISTO que pueden existir en total.
FDV (Valoración totalmente diluida):
Calculado como el precio actual × el suministro máximo, lo que da una proyección de la capitalización total del mercado si todos los tokens estuvieran en circulación.
Tasa de inflación:
Refleja la velocidad a la que se introducen nuevos tokens, lo que afecta la escasez y el movimiento del precio a largo plazo.
¿Por qué importan estas métricas para los traders?
Alto suministro circulante = mayor liquidez.
Suministro máximo limitado + baja inflación = potencial de apreciación del precio a largo plazo.
Distribución de tokens transparente = mayor confianza en el proyecto y menor riesgo de control.
Alta FDV con baja capitalización de mercado actual = posibles señales de sobrevaloración.
Ahora que entiendes la tokenómica de ARISTO ¡explora el precio en vivo del token ARISTO!
Predicción de precios de ARISTO
¿Quieres saber hacia dónde podría dirigirse ARISTO? Nuestra página de predicción de precios de ARISTO combina el sentimiento del mercado, tendencias históricas e indicadores técnicos para ofrecerte una visión prospectiva.
Aviso legal
Los datos de la tokenómica en esta página provienen de fuentes externas. MEXC no garantiza su exactitud. Realiza una investigación exhaustiva antes de invertir.
