Tokenómica de AnonymousCodingCult (ACC)
Tokenómica y análisis de precio de AnonymousCodingCult (ACC)
Explora los datos clave de la tokenómica y el precio de AnonymousCodingCult (ACC), incluyendo la capitalización de mercado, detalles de suministro, FDV e historial de precios. Comprende el valor actual del token y su posición en el mercado de un vistazo.
Información de AnonymousCodingCult (ACC)
Anonymous Coding Cult (ACC) is a privacy-focused ecosystem built on the Solana blockchain. The project develops a suite of Telegram bots and mini-apps that provide practical, real-world utility for cryptocurrency users, with a core emphasis on user privacy and anonymous transactions. These include tools for purchasing gift cards, obtaining virtual credit cards, conducting cross-chain swaps via Monero, and running on-chain contests and volume strategies. ACC operates with a transparent, zero-tax contract and aims to deliver accessible, privacy-preserving blockchain tools without requiring personal data or KYC. All core utilities are integrated into Telegram for global accessibility.
Tokenómica de AnonymousCodingCult (ACC): Métricas clave explicadas y casos de uso
Entender la tokenómica de AnonymousCodingCult (ACC) es esencial para analizar su valor a largo plazo, sostenibilidad y potencial.
Métricas clave y cómo se calculan:
Suministro total:
El número máximo de tokens ACC que se han creado o se crearán jamás.
Suministro circulante:
El número de tokens actualmente disponibles en el mercado y en manos del público.
Suministro máx.:
El límite máximo de tokens ACC que pueden existir en total.
FDV (Valoración totalmente diluida):
Calculado como el precio actual × el suministro máximo, lo que da una proyección de la capitalización total del mercado si todos los tokens estuvieran en circulación.
Tasa de inflación:
Refleja la velocidad a la que se introducen nuevos tokens, lo que afecta la escasez y el movimiento del precio a largo plazo.
¿Por qué importan estas métricas para los traders?
Alto suministro circulante = mayor liquidez.
Suministro máximo limitado + baja inflación = potencial de apreciación del precio a largo plazo.
Distribución de tokens transparente = mayor confianza en el proyecto y menor riesgo de control.
Alta FDV con baja capitalización de mercado actual = posibles señales de sobrevaloración.
Ahora que entiendes la tokenómica de ACC ¡explora el precio en vivo del token ACC!
Predicción de precios de ACC
¿Quieres saber hacia dónde podría dirigirse ACC? Nuestra página de predicción de precios de ACC combina el sentimiento del mercado, tendencias históricas e indicadores técnicos para ofrecerte una visión prospectiva.
¿Por qué deberías elegir MEXC?
MEXC es uno de los principales exchanges de criptomonedas del mundo, confiado por millones de usuarios a nivel global. Ya seas principiante o experto, MEXC es tu forma más fácil de acceder a las criptomonedas.
Aviso legal
Los datos de la tokenómica en esta página provienen de fuentes externas. MEXC no garantiza su exactitud. Realiza una investigación exhaustiva antes de invertir.
Lee y comprende el Acuerdo de Usuario y la Política de Privacidad