Precio de Aeonix Network hoy

El precio actual de Aeonix Network (ONIX) hoy es $ 0.099219, con una variación del 0.28% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ONIX a USD es $ 0.099219 por ONIX.

Aeonix Network actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 1,383,856, con un suministro circulante de 13.94M ONIX. Durante las últimas 24 horas, ONIX cotiza entre $ 0.099049 (bajo) y $ 0.099708 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.267455, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.094235.

En el corto plazo, ONIX experimentó un cambio de +0.09% en la última hora y de -2.57% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Aeonix Network (ONIX)

Cap de mercado $ 1.38M$ 1.38M $ 1.38M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 4.66M$ 4.66M $ 4.66M Suministro de Circulación 13.94M 13.94M 13.94M Suministro total 47,000,000.0 47,000,000.0 47,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Aeonix Network es de $ 1.38M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de ONIX es de 13.94M, con un suministro total de 47000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 4.66M.