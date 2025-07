Información de zkSwap Finance (ZF)

zkSwap Finance is the top DEX and the first Swap to Earn DeFi Platform on zkSync Era ecosystem, pioneering a unique incentive model that rewards both liquidity providers and traders.

Sitio web oficial: https://zkswap.finance/ Whitepaper: https://docs.zkswap.finance/ Explorador de bloques: https://era.zksync.network/token/0x31C2c031fDc9d33e974f327Ab0d9883Eae06cA4A