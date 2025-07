Información de Xterio (XTER)

Xterio is a Web3 gaming ecosystem and platform that empowers gamers and developers with immersive Web3 experiences, leveraging player-owned economies and the XTER token, while attracting a diverse international audience, with the United States, Germany, Hong Kong, Singapore, and Japan contributing 40% of its traffic.

Sitio web oficial: https://xter.io Explorador de bloques: https://bscscan.com/token/0x103071Da56e7cD95b415320760D6a0dDC4DA1ca5