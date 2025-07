Información de XRADERS (XR)

XRADERS is a decentralized expert curation platform designed to empower investors through curated expert insights. We utilize blockchain technology for transparent data recording and trust-building. By integrating AI modeling with the community-driven validation, we provide actionable insights to users, enhancing trading experience.

Sitio web oficial: https://xraders.xyz/ Whitepaper: https://coinlive.gitbook.io/xraders Explorador de bloques: https://bscscan.com/token/0x5f78f4bfcb2b43bc174fe16a69a13945cefa2978