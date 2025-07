Información de XO Protocol (XOXO)

XO is a next-generation social discovery platform powered by AI and blockchain. Designed for Gen Z, XO combines Proof of Personhood (PoP), decentralized identity (DID), and AI Agent companionship to create a secure and emotionally engaging social experience.

Sitio web oficial: https://xoapp.co Whitepaper: https://docs.xoapp.co/xo-whitepaper Explorador de bloques: https://basescan.org/token/0xc799ada44171b741abf41ee54fb1b47fda5960be