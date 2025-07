Información de XEN Crypto (XEN)

XEN is a self-custodial exchange of value. The XEN token is a valuable entity, intended to be optimal for p2p exchange - thus a medium of exchange.

Sitio web oficial: https://xen.network/mainnet Whitepaper: https://xensource.gitbook.io/www.xenpedia.io/about-xen/whitepaper Explorador de bloques: https://etherscan.io/address/0x06450dEe7FD2Fb8E39061434BAbCFC05599a6Fb8