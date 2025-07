Información de XELS (XELS)

XELS is an eco-conscious blockchain platform enabling corporations and individuals alike the ability to easily and transparently offset their carbon footprint by purchasing tokenized carbon offset credits.

Sitio web oficial: https://www.gxgateway.com/ Explorador de bloques: https://etherscan.io/token/0x397Deb686C72384FAd502A81f4d7fDb89e1f1280