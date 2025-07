Información de Ambire Wallet (WALLET)

Ambire Wallet is the Web3 wallet that makes self-custody easy and secure. It is the first hybrid Account abstraction wallet to support Basic (EOA) and Smart accounts, improving security and user experience.

Sitio web oficial: https://www.ambire.com/ Whitepaper: https://ambire.notion.site/Ambire-Wallet-Whitepaper-d502e54caf584fe7a67f9b0a018cd10f Explorador de bloques: https://etherscan.io/token/0x88800092ff476844f74dc2fc427974bbee2794ae