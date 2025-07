Información de Virtual X (VRL)

Virtual X is a decentralized, blockchain-powered mobile phone network. This ground-breaking initiative leverages the power of eSIM technology, allowing users to activate their mobile services instantly without the need for a physical SIM card.

Sitio web oficial: https://www.virtualx.uk Whitepaper: https://virtualx.uk/whitepaper.pdf Explorador de bloques: https://bscscan.com/token/0xa975be9202ce26dde8bce29034be42bcd4861e36