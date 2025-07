Información de Volt Inu V3 (VOLT)

Volt Inu ($VOLT) is a hyper-deflationary token whose aim is to invest in multiple asset classes such as NFTs, nodes, altcoins, staking & farming of stablecoins. This investment diversity allows mitigating the risk while taking advantage of the possible non-correlated growth of the trending assets.

Sitio web oficial: https://voltinu.in/ Whitepaper: https://voltinu.in/Whitepaper_v1.pdf Explorador de bloques: https://etherscan.io/token/0x7f792db54b0e580cdc755178443f0430cf799aca