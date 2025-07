Información de RoboFi (VICS)

RoboFi, a decentralized finance (Defi) platform that envisions a marketplace for revolutionary Dao crypto trading bots with IBO (Initial Bot Offering). With the effective use of blockchain technology, RoboFi seeks to bring consensus between bot creators and users in an ecosystem that encourages mutual financial growth and innovation.

Sitio web oficial: https://www.robofi.io Whitepaper: https://robofi.io/download/RoboFi-Lite-Paper.pdf Explorador de bloques: https://bscscan.com/token/0x9bcab88763c33a95e73bc6dcf80fcf27a77090b2