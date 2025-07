Información de TUX Project (TUXC)

TUX project aims to leverage the transparency, security, and efficiency of blockchain to create a decentralized ecosystem that fosters social impact and empowers individuals to drive positive change.

Sitio web oficial: https://tux-wallet.com/ Whitepaper: https://tux-wallet.com/wp-content/uploads/2024/04/White-Paper_FA-En.pdf Explorador de bloques: https://arbiscan.io/address/0x4b019aaa21e98e212d31e54c843e73ff34d25717