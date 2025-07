Información de TrueBit (TRU1)

TrueBit Protocol is a cryptocurrency initiative that’s bringing scalable computation to blockchains. They provide scalable off-chain computation for Ethereum using the TrueBit Protocol.

Sitio web oficial: http://www.truebit.io/ Whitepaper: https://people.cs.uchicago.edu/~teutsch/papers/truebit.pdf Explorador de bloques: https://etherscan.io/token/0xf65B5C5104c4faFD4b709d9D60a185eAE063276c