Astra Nova is an AGI-driven gaming ecosystem that evolves with player behavior, redefining immersion and interactivity. As an NVIDIA Inception Partner, we fuse AI-driven storytelling, Web3 technology, and community-driven design to deliver immersive, dynamic experiences.

Sitio web oficial: https://astranova.world/ Whitepaper: https://whitepaper.astranova.world/ Explorador de bloques: https://basescan.org/token/0xc976e1400808149c910df236a3b1c5f38653d37e